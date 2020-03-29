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«Мунисипаль» — «Хувентус»: прогноз и ставка на чемпионат Никарагуа

«Мунисипаль» — «Хувентус»: прогноз и ставка на чемпионат Никарагуа
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Мунисипаль» — «Хувентус».

Ставка: «Мунисипаль» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.45.

«Поскольку участников в чемпионате Никарагуа не много, встречаются соперники часто и со вкусом. Вот что интересно: мирного исхода у них не было на протяжении девяти матчей. Это вполне тянет на аномалию (особенно при условии скромной результативности турнира), поскольку в целом команды близки по уровню.

В остальном расклад предельно прост: в семи предыдущих встречах этих команд между собой хозяин поля побеждал шесть раз. Так что ставка 1Х с привязкой к тоталу смотрится крайне любопытно. Например, на «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» букмекеры дают достойный коэффициент 1.95, а «1Х + ТМ 2.5 мяча» вообще идёт за 2.45.

У «Мунисипаля» сейчас большие проблемы с результативностью — только три гола в пяти предыдущих матчах. А вот «Хувентус» в восьми предыдущих матчах турнира лишь однажды пропустил больше одного мяча. Вполне можно проверить ставку «хозяева забьют ровно один гол» за 2.61».

Статистический прогноз с коэффициентом 2.61: «Мунисипаль» — «Хувентус», ставка на матч
Берём две ставки с коэффициентами выше двойки в восхитительном чемпионате Никарагуа.
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