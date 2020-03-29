Курс доллара: рубль продолжит дешеветь

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев дал краткосрочный прогноз на курс рубля к доллару США.



«Положительный эффект от масштабного стимулирования со стороны мировых центральных банков длился недолго. Снижение котировок на «чёрное золото» обусловлено катастрофическим падением спроса на углеводороды, которое наблюдается на фоне мирового экономического спада, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

Пандемию пока никак не удаётся локализовать. Скорее всего, уже на следующей неделе на финансовых рынках начнётся ещё одна волна распродаж, в результате которой снова возрастет спрос на защитный доллар. На этом фоне пара доллар/рубль сохраняет потенциал роста выше 80,00».

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



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