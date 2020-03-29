«Ислочь» — «Смолевичи»: прогноз и ставка на матч второго тура чемпионата Беларуси 29 марта

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Смолевичи».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.73.



«До этого команды встречались лишь дважды в 2018 году. Оба матча завершились победой «волков» с минимальным счётом. От этого и будем отталкиваться при выборе ставки.



И у тех и у других туго с созданием моментов, а потому вариант с ТМ 2.5 мяча за приемлемый коэффициент 1.73 выглядит интересно. Кроме того, можно рискнуть и проверить классический Х2 за коэффициент 2.12. «Смола» достойно себя показала в матче с действующим чемпионом и вполне может зацепиться за очки».



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«Ислочь» — «Смолевичи». Прогноз: Фильцов поможет «смольным» взять реванш За всю историю команды сыграли друг с другом два матча. Оба — за «волками».