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«Смолевичи» — «Ислочь»: прогноз Алексея Андронова на матч Высшей лиги Беларуси

«Смолевичи» — «Ислочь»: прогноз Алексея Андронова на матч Высшей лиги Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Смолевичи» — «Ислочь».

Ставка: победа «Ислочи» за 1.80.

«Очень интересный матч. Посмотрите на составы команд и увидите несколько знакомых имен, в том числе и российских футболистов. Забавно, что кризис мирового спорта позволяет нам пристальнее взглянуть на белорусский чемпионат, на который никто и не обращал внимания, а на самом деле турнир довольно интересный.

И не сказал бы, что исход матча легко предсказать. «Смолевичи» в первом туре сыграли вничью, и не с кем-нибудь, а с брестским «Динамо». Но, мне кажется, у «Ислочи» несколько больше инструментария, чтобы добиться победы, учитывая состав. Тем более матч состоится в Минске.

Оценивая силу составов и понимая, что старт сезона для «Смолевичей» был большим эмоциональным выплеском, делаю ставку на победу «Ислочи» за 1,8».

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