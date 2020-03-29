«Неман» — «Витебск»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Неман» — «Витебск».
Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.71.
«Немножко смущает, что букмекеры уверены, что матч не будет результативным. Обе команды крепкие, не самые приятные. Любопытные составы. В одной из команд играет россиянин по фамилии Чалов. Мне кажется, матч может получиться довольно бурным. Силы команд примерно сопоставимы, задачи — тоже. Обе команды видят себя в верхней части таблицы.
Думаю, вполне можно сыграть на тотал хотя бы по той причине, что за вариант «тотал больше 2 мячей с расходом» дают коэффициент 1,71. Не надо думать, что чемпионат Белоруссии — это лига «автобусов» и все будут только защищаться. Как раз наоборот. Мне кажется, в таком матче ситуация ставит перед командами задачу — показать мастерство в атаке. Надеюсь, так и будет».
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