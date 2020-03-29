Эксперты оценили шансы Кокорина перейти в «Локомотив»

Накануне СМИ сообщили, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в «Сочи», близок к подписанию контракта с «Локомотивом».



Букмекеры открыли приём ставок на следующую команду Кокорина. Если футболист перейдёт в «Локомотив», сыграет коэффициент 2.25. Тогда со ставки в 1000 рублей игрок получит 2250 рублей.

В случае подписания полноценного контракта с «Сочи» сыграет коэффициент 5.00, при таком раскладе клиент БК получит 5000 рублей со ставки в 1000 рублей.

За 5.50 можно поставить на то, что следующей командой форварда будет «Зенит» и «Динамо». Переход в «Лацио» идёт за 8.50, в «Дженоа» — за 9.00, в «Марсель» — за 10.0.

Кокорин — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне форвард провел за «Сочи» 4 матча в РПЛ, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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