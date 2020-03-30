Курс доллара на ближайшую неделю. Прогноз: ситуация стабилизируется

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова дал прогноз на курс доллара США на ближайшую неделю.



«Пока Россия уходит на вынужденные каникулы, производство в Китае начинает восстанавливаться быстрыми темпами. А центральные банки многих развитых стран начинают в полной мере использовать инструменты политики количественного смягчения, чтобы не позволить реальному сектору экономики скатиться в полный коллапс.



Банк России продолжит продавать иностранную валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы поддержать рубль. Аналитики будут наблюдать за динамикой по рынку труда и занятости в несельскохозяйственном секторе США. Эти данные, которые очень важны для доллара, покажут, насколько американская экономика пострадала от пандемии коронавируса. Мы прогнозируем курс доллара в районе 77-80 рублей.



Для курса евро большое значение имеет предварительная оценка темпов инфляции в еврозоне за март, которая будет опубликована 31-го числа. Курс евро временно может ослабнуть на негативных данных, однако мы не ожидаем существенного обвала курса евро по отношению к рублю из-за ситуации в самой России. Курс будет в диапазоне 84-86 рублей», — сказала Мильчакова.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



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