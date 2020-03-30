Букмекеры назвали вероятность создания вакцины от коронавируса в Беларуси
Беларусь — одна из немногих стран в мире, где коронавируса не опасаются. Матчи чемпионата Беларуси по футболу и хоккею проходят со зрителями. Более того, на лёд выходит даже президент страны Александр Лукашенко. Он, кстати, уже дал жителям несколько советов: посещать сухую сауну, работать в поле и играть в хоккей.
Букмекеры принимают ставки на то, что учёные Беларуси первыми изобретут вакцину от коронавируса. По оценке экспертов, такая вероятность есть, но она невелика. Сделать ставку на то, что вакцина от COVID-19 появится в Беларуси, можно с коэффициентом 35.00. Это примерно 3% вероятности.
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