Коронавирус. Прогноз нобелевского лауреата: эпидемия скоро закончится

Сотрудник Стэнфордского университета, нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт предсказал скорое окончание пандемии коронавируса.



«Количество заражённых достигло своего пика. Уже совсем скоро темпы роста смертей пойдут на спад. Главное, что сейчас нужно, — это контролировать панику. Всё будет хорошо», — уверен Левитт.



Ранее Левитт разослал отчёт, в котором предсказал, что общее количество подтверждённых случаев COVID-19 в Китае в конечном итоге составит около 80 тысяч человек, при этом погибнет около 3250 человек. Сейчас эти числа составляют 81 тысячу и 3,3 тысячи соответственно.



Однако по оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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