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Эксперты назвали вероятность аннулирования сезона РПЛ—2019/2020

Эксперты назвали вероятность аннулирования сезона РПЛ—2019/2020
Ставки / Прогнозы 0

Эпидемия коронавируса пока не даёт проходить спортивным мероприятиям. Во многих странах чиновники задумались об аннулировании чемпионатов.

Букмекеры принимают ставки на то, что сезон РПЛ-2019/2020 не доиграют. Поставить на то, что концовку сезона отменят, а чемпиона не объявят, можно с коэффициентом 3.10. Это примерно 31% вероятности. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что турнир не доиграют, но объявят чемпионом питерский «Зенит».

Поставить на то, что сезон РПЛ всё же удастся доиграть, можно за 1.33 (69%). До ухода на вынужденные каникулы команды сыграли 22 тура из 30.

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