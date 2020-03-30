Букмекеры: официальный футбольный матч в медицинских масках не состоится

Почти весь европейский сезон ушёл на карантин из-за пандемии коронавируса. Пока никаких прогнозов относительно возобновления футбола нет. В лучшем случае часть чемпионатов продолжится в мае, а худшем — доиграть клубные сезоны вообще не получится. Букмекеры принимают ставки на то, что в 2020 году пройдёт матч, где футболистов заставят играть в медицинских масках.



Поставить на то, что в 2020 году матч хотя бы одного европейского футбольного чемпионата в высшем дивизионе футболисты проведут в медицинских масках, можно с коэффициентом 5.00. Это примерно 19% вероятности.



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