Коронавирус. Прогноз ученого: эпидемия ослабнет, её не стоит бояться

Заведующий лабораторией клеточных технологий Института общей генетики имени Вавилова Сергей Киселёв дал прогноз на ход эпидемии коронавируса.



«То, что закончится эпидемия и пандемия окончится, значит, что вирус ослабнет и клинические симптомы не будут так проявляться значительно. То есть это будет какая-то лёгкая форма. Ведь на самом деле на сегодняшний момент мы не знаем, сколько реально человек инфицированы, мы знаем только о тех, у кого есть клинические проявления. И — о ужас! — ещё кто-то умер, хотя общая смертность его во всём мире не превышает таковую от гриппа. Другое дело, что это касается определённых слоев населения, и мы об этом, конечно же, грустим. Конечно, он никуда не денется и где-то как-то может затаиться, но мы же не боимся чумы, холеры, они тоже никуда не делись, но они не приходят, как эпидемия, они не выкашивают по полстраны. Подобные вирусы, даже известная испанка, которая затронула большое количество населения, даже учитывая то, что тогда не было такого активного перемещения по планете, как сейчас. Но тем не менее испанка прошла и больше, слава богу, не возвращалась», — заявил Киселев.



По оценке аналитиков, вряд ли коронавирус отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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