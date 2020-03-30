Курс доллара. Прогноз эксперта на 30 марта — 5 апреля: рубль стабилизировался

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков дал прогноз на курс доллара США к рублю на неделю с 30 марта по 5 апреля.



«На текущий момент рубль стабилизировал свой курс. ФРС предоставляет рынкам ликвидность без ограничений, что позволило снять биржевую панику. Очевиден факт взрывного роста денег в долларовой системе. В нормальных условиях обычного экономического кризиса это стало бы поводом для бурного ралли рискованных активов. Однако текущий кризис сложно назвать нормальным и тем более прогнозируемым.



С учётом внешнего и внутреннего негатива, а также цен на нефть текущий курс рубля является равновесным. Остаются опасения, что нефть может провалиться ещё ниже. Однако и это вероятное снижение будет временным. Уже в III квартале прогнозируется восстановление спроса, а с ним и котировок. Также есть вероятность нового соглашения OPEК+ с участием США, но пока по этой теме почти нет новостей, хотя переговоры ведутся. В случае нового соглашения цена барреля устремится в диапазон 40-50 долларов, а курс рубля в диапазон 70−75 за доллар», — полагает Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.