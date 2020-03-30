Лукашенко рассказал о ставках россиян на чемпионат Беларуси по футболу

Лукашенко назвал чемпионат Беларуси полезным для российских игроков на ставках
Президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире телеканала ОНТ отметил, что болельщики во всём мире следят за белорусским футболом.
“Весь мир следит за нашим чемпионатом. Ударили по коронавирусу спортом? Ну хоть что-то! Болельщики по всему миру благодарны нам. Я по России наблюдаю: они очень много выигрывают некоторые на ставках. Потому что раньше не очень знали наши команды. Кто-то проигрывал, кто-то выигрывал. Всё польза”, — заявил Лукашенко.
В минувшие выходные в Беларуси прошли матчи 2-го тура чемпионата страны в Высшей лиге. Матчи по-прежнему проходят в присутствии зрителей.
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