Бой Хабиба с Тони Фергюсоном 18 апреля могут отменить сегодня. Букмекеры это предвидели

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что находится в России и пока не может вылететь на бой с Тони Фергюсоном. С 30 марта Россия закрыла свои границы из-за пандемии коронавируса. Поединок запланирован на 18 апреля.



«Сейчас я нахожусь в России. И нахожусь здесь не по своей воле. Прилетел, посоветовавшись с UFC. Мне было сказано, что бой на 99% состоится в Абу-Даби. И точно состоится по другую от США сторону океана. Теперь я не могу улететь на бой, но я готовлюсь.



Только что закончил тренировку и буду готов подраться в любом месте, в любое время, если будет такая возможность», — сказал Нурмагомедов во время прямого эфира в своём «инстаграме».



Кроме того российский боец заявил, что UFC уже ищет нового соперника для Тони Фергюсона.



Букмекеры предлагали сделать ставку на то, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном не состоится в намеченный срок, с коэффициентом 1.85. Таким образом, со ставки в 1000 рублей на этот исход в случае успеха можно было получить прибыль в размере 850 рублей.



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