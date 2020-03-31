«Шахтёр» — «Юность»: прогноз Владимира Дехтярёва на матч чемпионата Беларуси по хоккею

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярёв дал прогноз на 3-й матч финальной серии плей-офф Экстралиги «Шахтер» Солигорск — «Юность».



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.95.



«Друзья, хоккей в опасности – спорта у нас нет, но есть лига, где продолжают играть в хоккей. Давайте попробуем сделать ставку на матч «Шахтёр» — «Юность». Это команды из Беларуси.



Два матча уже между этими командами сыграны – ничья в серии 1-1. Не сказать, что этот матч будет определяющим, но я думаю, что он будет достаточно интересным. Я предлагаю сделать ставку на то, что команды в этой встрече забросят больше 4,5 шайбы. Команды достаточно хорошо играют в атаке и не всегда уверенно играют в обороне. Поэтому здесь появляются шансы на то, чтобы забросить больше 4,5 шайбы. Повторюсь, что для этого есть все основания – не всегда хорошая игра в обороне, плюс обе команды достаточно уверенно играют в атаке. Попробуем сделать ставку на третий матч финала – тотал больше 4,5», — сказал Дехтярёв.



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«Шахтёр» — «Юность». Прогноз и ставка на статистику с коэффициентом 3.00 Третий матч финала чемпионата Беларуси рискует оказаться ключевым.