Курс доллара. Прогноз эксперта: разговор Путина с Трампом поможет рублю

Рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннес дал прогноз на ближайшие перспективы курса рубля относительно доллара США.



«Президент Трамп призвал президента Путина обсудить вопрос нефти. Предположительно он попытался вернуть Россию за стол переговоров с Саудовской Аравией или, возможно, даже готов ослабить санкции в отношении России. Очевидно, что эта перспектива может косвенно оказать некоторую поддержку рублю», — заявил Иннес.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



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