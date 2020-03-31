Букмекеры: компания по производству медицинских масок не станет спонсировать РПЛ
Коронавирус парализовал весь мировой спорт. Из футбольных чемпионатов в Европе играют только в Беларуси. Вот и РПЛ пока находится на паузе.
Букмекеры принимают ставки на то, что официальным спонсором РПЛ в сезоне-2020/2021 станет компания по производству медицинских масок. Такие компании — одни из немногих, которые в условиях мирового экономического кризиса получают хорошую прибыль.
Поставить на то, что такое спонсорство будет в реальности в следующем сезоне, можно с коэффициентом 11.00. Это примерно 8% вероятности. Сделать ставку на то, что подобной сделки не будет, можно за 1.01 (92%).
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
Читайте также
- 31 марта 2020
-
14:00
-
13:00
-
12:52
-
12:00
-
10:40
-
10:00
- 30 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 марта 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
Партнерский контент