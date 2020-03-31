Букмекеры: компания по производству медицинских масок не станет спонсировать РПЛ

Коронавирус парализовал весь мировой спорт. Из футбольных чемпионатов в Европе играют только в Беларуси. Вот и РПЛ пока находится на паузе.



Букмекеры принимают ставки на то, что официальным спонсором РПЛ в сезоне-2020/2021 станет компания по производству медицинских масок. Такие компании — одни из немногих, которые в условиях мирового экономического кризиса получают хорошую прибыль.



Поставить на то, что такое спонсорство будет в реальности в следующем сезоне, можно с коэффициентом 11.00. Это примерно 8% вероятности. Сделать ставку на то, что подобной сделки не будет, можно за 1.01 (92%).



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