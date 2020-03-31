Собянин приказал закрыть ППС в Москве на время карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть все наземные пункты приёма ставок в Москве и Подмосковье на карантин с 31 марта.



«Работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приёма ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим. Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу – до особого распоряжения», — заявил Собянин.



Ранее столицу России до 5 апреля перевели на режим полной самоизоляции. Причиной стало распространение коронавирусной инфекции. Примеру Москвы последовали 27 субъектов Российской Федерации.



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