Хабиба в бою с Фергюсоном может заменить Гейджи. Букмекеры принимают ставки на поединок

Хабиб Нурмагомедов не может вылететь из России на бой с Тони Фергюсоном. Российский боец заявил, что UFC уже ищет ему замену. Вместо Хабиба с Фергюсоном может подраться Джастин Гейджи. Букмекеры принимают ставки на вероятный бой.
Сделать ставку на победу Фергюсона можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 60% вероятности. На Гейджи можно поставить с коэффициентом 2.35 (40%).
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном запланирован 18 апреля. Изначально он должен был пройти в Нью-Йорке, но власти штата запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Президент UFC Дейна Уайт заявил, что ищет новое место для поединка и на 99% уверен, что бой состоится, пусть и без зрителей.
30 марта Хабиб в прямом эфире в своём «инстаграме» заявил, что не может вылететь из России, а бой, вероятнее всего, пройдёт на территории США.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 31 марта 2020
-
12:00
-
10:40
-
10:00
- 30 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 марта 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 28 марта 2020
-
19:00