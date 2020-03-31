Хабиба в бою с Фергюсоном может заменить Гейджи. Букмекеры принимают ставки на поединок

Хабиб Нурмагомедов не может вылететь из России на бой с Тони Фергюсоном. Российский боец заявил, что UFC уже ищет ему замену. Вместо Хабиба с Фергюсоном может подраться Джастин Гейджи. Букмекеры принимают ставки на вероятный бой.



Сделать ставку на победу Фергюсона можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 60% вероятности. На Гейджи можно поставить с коэффициентом 2.35 (40%).



Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном запланирован 18 апреля. Изначально он должен был пройти в Нью-Йорке, но власти штата запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Президент UFC Дейна Уайт заявил, что ищет новое место для поединка и на 99% уверен, что бой состоится, пусть и без зрителей.



30 марта Хабиб в прямом эфире в своём «инстаграме» заявил, что не может вылететь из России, а бой, вероятнее всего, пройдёт на территории США.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

Где пройдёт бой Хабиб — Фергюсон: среди вариантов Украина, Африка и космос Хабиб не может улететь на бой, но букмекеры принимают ставки на место поединка. Не исключено, что в Россию проберётся Фергюсон.