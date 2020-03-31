«Шахтёр» — «Юность»: прогноз Александра Малыхина на матч Экстралиги Беларуси по хоккею

Известный блогер Александр Малыхин дал прогноз на третий матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею «Шахтёр» — «Юность».
Ставка: ТБ 5 шайб за 2.48.
«Абсолютное большинство спортивных соревнований уходит на карантин из-за эпидемии коронавируса, практически не осталось событий, за которыми есть возможность наблюдать. Однако в чемпионате Беларуси по хоккею сейчас в самом разгаре финальная серия, в которой между собой сражаются «Шахтёр» из Солигорска и минская «Юность».
Сейчас команды ждёт третья встреча первенства, которая состоится в Солигорске. Как же завершились предыдущие главы данного противостояния? В первой встрече «Юность» крайне легко разделалась с соперником и победила с разгромным счетом 5:1. Тем не мене затем «Шахтёр» сумел собраться и взять реванш. В итоге команда из Солигорска победила со счётом 3:2. Теперь счёт в серии снова равный, поэтому командам придётся начинать с нуля.
Что мы можем сказать о сильных и слабых сторонах соперников по финальной серии хоккейного чемпионата Беларуси. Во-первых, у обеих команд не самые надёжные защитные редуты. Как это видно по предыдущим матчам плей-офф, и «Юность», и «Шахтёр» довольно много пропускают.
Однако главное – то, что обе команды отлично действуют в нападении. Это видно даже по текущей серии, где оба матча вышли результативными. Исходя из этого, советую поставить на тотал больше 5 заброшенных шайб с коэффициентом 2.48», — сказал Малыхин.
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