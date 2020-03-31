Клиент букмекера проиграл 1,1 млн рублей на киберфутболе

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 1,1 млн рублей на киберфутбольный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Он сделал ставку на то, что в матче будет меньше 5 голов. Коэффициент этого исхода составил 1.30.



Первый тайм матча закончился со счётом 1:1. Однако во втором тайме команды забили сразу 3 мяча — встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Ливерпуля». Таким образом, ставка клиента букмекерской компании оказалась неудачной. Он потерял 1 100 000 рублей.



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