Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Клиент букмекера проиграл 1,1 млн рублей на киберфутболе

Клиент букмекера проиграл 1,1 млн рублей на киберфутболе
Ставки / Прогнозы 0

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 1,1 млн рублей на киберфутбольный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Он сделал ставку на то, что в матче будет меньше 5 голов. Коэффициент этого исхода составил 1.30.

Первый тайм матча закончился со счётом 1:1. Однако во втором тайме команды забили сразу 3 мяча — встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Ливерпуля». Таким образом, ставка клиента букмекерской компании оказалась неудачной. Он потерял 1 100 000 рублей.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020