100 Thieves — MIBR: прогноз Александра Петрика на матч по CS:GO

Профессиональный киберспортивный аналитик CQ, постоянный участник студии аналитики на турнирах, освещаемых SLTV, Александр Петрик дал прогноз на финальный матч турнира ESL Pro League Season 11 100 Thieves — MIBR.
Ставка: победа 100 Thieves с форой (-1.5) за 2.27.
«Единственным сегодняшним матчем на североамериканском EPL будет встреча между 100 Thieves и MIBR.
«100 воров» неплохо стартовали на ESL Pro League. И хоть за последний год они не сыграли ни одного официального матча в онлайне, мы увидели в исполнении австралийцев три ровных и уверенных встречи, где команда, конечно, периодически испытывала сложности и даже проигрывала, но в целом выглядела достойно.
Чего не скажешь про MIBR. Этих бразильцев после игры с FURIA очень сильно хочется ругать. Неудачный пик, провальные Т-стороны на Train и Mirage, исторически их сильных картах. Иногда было трудно понять, что пытались сделать «мибры». Если у FalleN’а и компании не удалось отобрать очки у FURIA, то против 100 Thieves им будет еще сложнее.
Главная проблема MIBR — мапвето. 100 Thieves — очень неудобный для бразильцев оппонент, потому что может пикнуть одну из их слабых карт: Vertigo, Inferno или Nuke. А ещё у самих бразильцев выбор пика будет очень сложный: тут либо снова выбирать Train, на котором придётся начинать за атаку, либо рисковать со своими нестабильными Mirage и Dust2, где у «воров» тоже всё в порядке.
В общем, в этом матче я за структурность и системность 100 Thieves. Да, в онлайне случиться может любой результат, но самым вероятным исходом, как по мне, в этой встрече является сухая победа команды из Австралии», — сказал Петрик.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 31 марта 2020
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:52
-
12:00
-
10:40
-
10:00
- 30 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 марта 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00