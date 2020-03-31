100 Thieves — MIBR: прогноз Александра Петрика на матч по CS:GO

Профессиональный киберспортивный аналитик CQ, постоянный участник студии аналитики на турнирах, освещаемых SLTV, Александр Петрик дал прогноз на финальный матч турнира ESL Pro League Season 11 100 Thieves — MIBR.



Ставка: победа 100 Thieves с форой (-1.5) за 2.27.



«Единственным сегодняшним матчем на североамериканском EPL будет встреча между 100 Thieves и MIBR.



«100 воров» неплохо стартовали на ESL Pro League. И хоть за последний год они не сыграли ни одного официального матча в онлайне, мы увидели в исполнении австралийцев три ровных и уверенных встречи, где команда, конечно, периодически испытывала сложности и даже проигрывала, но в целом выглядела достойно.



Чего не скажешь про MIBR. Этих бразильцев после игры с FURIA очень сильно хочется ругать. Неудачный пик, провальные Т-стороны на Train и Mirage, исторически их сильных картах. Иногда было трудно понять, что пытались сделать «мибры». Если у FalleN’а и компании не удалось отобрать очки у FURIA, то против 100 Thieves им будет еще сложнее.



Главная проблема MIBR — мапвето. 100 Thieves — очень неудобный для бразильцев оппонент, потому что может пикнуть одну из их слабых карт: Vertigo, Inferno или Nuke. А ещё у самих бразильцев выбор пика будет очень сложный: тут либо снова выбирать Train, на котором придётся начинать за атаку, либо рисковать со своими нестабильными Mirage и Dust2, где у «воров» тоже всё в порядке.



В общем, в этом матче я за структурность и системность 100 Thieves. Да, в онлайне случиться может любой результат, но самым вероятным исходом, как по мне, в этой встрече является сухая победа команды из Австралии», — сказал Петрик.



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