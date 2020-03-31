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ФОНБЕТ: закрыли клубы в Москве раньше особого распоряжения. Все сервисы доступны онлайн

ФОНБЕТ: закрыли клубы в Москве раньше особого распоряжения. Все сервисы доступны онлайн
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 31 марта, Сергей Собянин распорядился закрыть пункты приёма ставок букмекерских контор во всей Москве из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В букмекерской компании ФОНБЕТ сообщили, что закрыли свои клубы ещё до распоряжения мэра.

«Мы закрыли клубы в Москве, не дожидаясь особого распоряжения. Наши клубы просторные и чистые. В теории мы могли бы организовать дистанцию два метра между клиентами и другие меры, которые до последнего использовали досуговые заведения. Но правда в том, что сейчас безопаснее оставаться дома. Тем более все сервисы ФОНБЕТ доступны в онлайне — на сайте и в приложениях. Мы заботимся о здоровье наших клиентов и наших сотрудников. Кстати, сама компания уже около двух недель работает удалённо», — заявила директор по маркетингу БК ФОНБЕТ Алина Якиревич.

«Чемпионат» совместно с ФОНБЕТ запустил для читателей новый аналитический проект «Ставки на удалёнке»! Каждый день мы рассказываем о том, на что поставить и какую именно ставку сделать.

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