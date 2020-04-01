Букмекеры: Trump Tower не переоборудуют в поликлинику

Ситуация с коронавирусом в США ухудшается. Число жертв эпидемии составило уже более 4 тыс. человек, а число заражённых стремительно приближается к отметке в 200 тыс. человек.



Букмекеры принимают ставки на то, что Дональд Трамп отдаст приказ о переоборудовании Trump Tower в госпиталь. Правда, по оценке аналитиков, это пока маловероятно. Сделать ставку на то, что башню переоборудуют, можно с коэффициентом 14.00. Это примерно 6% вероятности. Поставить на то, что к крайним мерам прибегать не придется, можно за 1.06 (94%).



Сейчас в Trump Tower располагаются гостиницы, офисы и апартаменты.

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