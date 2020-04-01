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Курс доллара. Прогноз эксперта: радоваться укреплению рубля рано

Курс доллара. Прогноз эксперта: радоваться укреплению рубля рано
Ставки / Прогнозы 0

Аналитик «КСП Капитал УА» Дмитрий Хомяков дал прогноз на ближайшую перспективу курса рубля.

«Стоимость «чёрного золота» марки Brent во вторник пошла вверх после рекордного за последние 18 лет падения, произошедшего в понедельник. Нацвалюта, увидев в этом позитив, отыграла часть ранее понесённых потерь и уверенно завершила вечернюю торговую сессию.

Но коронавирус пока не собирается отступать, да и цены на нефть находятся на некомфортном для российского бюджета в целом и курса рубля в частности. Поэтому лично я склонен рассматривать вчерашний разворот рубля лишь как локальное колебание. И что будет дальше с национальной валютой, прогнозировать не возьмусь. А говорить, сможет ли рубль выбраться из ямы, в которую свалился, можно будет только во втором полугодии», – резюмировал Хомяков.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

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