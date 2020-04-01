Курс доллара. Прогноз эксперта: радоваться укреплению рубля рано

Аналитик «КСП Капитал УА» Дмитрий Хомяков дал прогноз на ближайшую перспективу курса рубля.
«Стоимость «чёрного золота» марки Brent во вторник пошла вверх после рекордного за последние 18 лет падения, произошедшего в понедельник. Нацвалюта, увидев в этом позитив, отыграла часть ранее понесённых потерь и уверенно завершила вечернюю торговую сессию.
Но коронавирус пока не собирается отступать, да и цены на нефть находятся на некомфортном для российского бюджета в целом и курса рубля в частности. Поэтому лично я склонен рассматривать вчерашний разворот рубля лишь как локальное колебание. И что будет дальше с национальной валютой, прогнозировать не возьмусь. А говорить, сможет ли рубль выбраться из ямы, в которую свалился, можно будет только во втором полугодии», – резюмировал Хомяков.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
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