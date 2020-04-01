Курс доллара. Прогноз эксперта на 1 апреля: укрепление рубля замедлится

Заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова дала прогноз на курс доллара США на 1 апреля 2020 года.



«Вторник, 31 марта, позволил рублю взять передышку в падении и отыграть часть потерь. Безусловно, в укреплении рубля имеется огромная заслуга ЦБ РФ. Именно поэтому укрепление рубля происходило на фоне очередного обвала цен на нефть Brent и российскую Urals (хотя американские сорта нефти во вторник подорожали).



Минэнерго США сообщил, что глава министерства Дэн Бруйетт провёл телефонные переговоры с российским коллегой Александром Новаком. Как сообщалось в официальном пресс-релизе американского минэнерго, министры двух стран договорились координировать действия по стабилизации нефтяного рынка в рамках G20. Что под этим подразумевалось, пока неясно, хотя не исключено, что в релизе содержался намёк на приглашение к диалогу министров других стран-участниц G20, а в первую очередь председательствующей в этом году в «двадцатке» Саудовской Аравии.



Сегодня с утра цена Brent топчется на месте, не зная, куда идти, и повышаясь в данный момент только на 0,08%.



Мы ожидаем, что сегодня при открытии торгов рубль может продолжить укрепление, но более медленными темпами либо показать разнонаправленную динамику. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара в 78-80 рублей и снижаем прогноз по курсу евро до 85,5-87,3 рубля», — сказала Мильчакова.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



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