Кибер дерби «Спартак» — ЦСКА: получи бонус 500 рублей за верный прогноз!

1 апреля состоится дерби «Спартак» — ЦСКА по FIFA20: спартаковцы Георгий Джикия и Александр Соболев сыграют против армейцев Федора Чалова и Константина Кучаева. На «Матч ТВ» пройдет прямая видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА. Начало 1 апреля в 20:00 мск. Комментируют Константин Генич и Георгий Черданцев.



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