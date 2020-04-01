Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: где пройдёт бой? Букмекеры предсказали место поединка

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона 18 апреля под угрозой срыва. Хабиб не может вылететь из России и успел рассказать, что Фергюсону уже ищут нового соперника. При этом президент UFC Дена Уайт по-прежнему заявляет, что бой состоится, а место проведения он объявит позже. Букмекеры принимают ставки на место проведения поединка.
По оценке аналитиков, бой, скорее всего, пройдёт в США. Поставить на это можно с коэффициентом 1.90. Это примерно 52% вероятности.
Есть вариант с проведением боя Хабиб — Фергюсон в ОАЭ — поставить на этот вариант можно с коэффициентом 2.20 (45%).
Все остальные варианты маловероятны. Поставить на Китай можно с коэффициентом 10.00, на Японию — за 15.00. С таким же коэффициентом можно поставить на бой в России или Индии. За 100.00 можно заключить пари на бой на территории Украины.
Ранее букмекеры открыли приём ставок на вероятный бой Тони Фергюсона и Джастина Гейджи. Именно его называют возможной заменой Хабиба.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 1 апреля 2020
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:25
-
15:00
-
14:29
-
14:00
-
13:34
-
13:00
-
11:00
-
09:40
- 31 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:52
-
12:00
-
10:40
-
10:00
- 30 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 марта 2020
-
20:00
-
19:00