Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: где пройдёт бой? Букмекеры предсказали место поединка

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона 18 апреля под угрозой срыва. Хабиб не может вылететь из России и успел рассказать, что Фергюсону уже ищут нового соперника. При этом президент UFC Дена Уайт по-прежнему заявляет, что бой состоится, а место проведения он объявит позже. Букмекеры принимают ставки на место проведения поединка.



По оценке аналитиков, бой, скорее всего, пройдёт в США. Поставить на это можно с коэффициентом 1.90. Это примерно 52% вероятности.



Есть вариант с проведением боя Хабиб — Фергюсон в ОАЭ — поставить на этот вариант можно с коэффициентом 2.20 (45%).



Все остальные варианты маловероятны. Поставить на Китай можно с коэффициентом 10.00, на Японию — за 15.00. С таким же коэффициентом можно поставить на бой в России или Индии. За 100.00 можно заключить пари на бой на территории Украины.



Ранее букмекеры открыли приём ставок на вероятный бой Тони Фергюсона и Джастина Гейджи. Именно его называют возможной заменой Хабиба.



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Где пройдёт бой Хабиб — Фергюсон: среди вариантов Украина, Африка и космос Хабиб не может улететь на бой, но букмекеры принимают ставки на место поединка. Не исключено, что в Россию проберётся Фергюсон.