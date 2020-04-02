Коронавирус сегодня. Прогноз вирусолога на пик эпидемии в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров дал прогноз на распространение эпидемии коронавируса в России.



«Вспышка коронавируса в России должна завершиться к лету, но пик распространения инфекции ещё не пройден. То, что в конце концов кончится к лету, это точно. Пик распространения вируса в России наступит примерно к середине следующей недели. Ведь коронавирус относится к ОРВИ, а во время вспышек подобных заболеваний всегда наблюдается такой подъём, а потом спад длится где-то 10–12 недель», — заявил Никифоров.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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