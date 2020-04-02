Киберспортивный экспресс принес клиенту букмекера 1,5 млн рублей

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ собрал экспресс из трёх киберспортивных матчей. Он поставил на победу Чили над Чехией в киберфутбольном матче с коэффициентом 1.75 и добавил к этому ещё две киберхоккейных игры. Он выбрал для своего экспресса победу «Питтсбурга» над «Нэшвиллом» с коэффициентом 2.10 и успех «Сент-Луиса» в игре с «Колорадо». Коэффициент этого события также составил 2.10.
Итоговый коэффициент экспресса оказался равен 7.72. Игрок поставил 200 тыс. рублей на этот экспресс. Футбольный матч завершился уверенной победой Чили (3:1), а вот в хоккейных матчах пришлось понервничать. «Питтсбург» проигрывал 2:4 после второго периода, но вырвал победу со счётом 6:5. «Сент-Луис» уступал 0:2 после первого игрового отрезка, но затем забросил четыре шайбы в ворота соперника.
Таким образом, ставка оказалась успешной. На выплату игрок получил 1 544 000 рублей.
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