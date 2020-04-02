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Букмекеры: Pornhub продлит премиум-подписку для россиян из-за коронавируса — шансы выросли

Букмекеры: Pornhub продлит премиум-подписку для россиян из-за коронавируса — шансы выросли
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Шансов на то, что сайт Pornhub после 23 апреля продлит премиум-доступ для пользователей со всего мира, стало больше — об этом говорят свежие оценки букмекерских контор. Ранее из-за пандемии коронавируса стриминговый сервис для взрослых предоставил всем премиум-аккаунты.

Сделать ставку на то, что Pornhub продлит премиум-подписку для россиян, можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 46% вероятности. Поставить на то, что компания не станет продлевать бесплатный доступ, можно за 1.76 (54% вероятности).

Ранее сделать ставку на то, что Pornnhub продлит бесплатную подписку, можно было за 2.50 (39% вероятности). То есть вероятность существенно выросла.

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