Букмекеры: Pornhub продлит премиум-подписку для россиян из-за коронавируса — шансы выросли

Шансов на то, что сайт Pornhub после 23 апреля продлит премиум-доступ для пользователей со всего мира, стало больше — об этом говорят свежие оценки букмекерских контор. Ранее из-за пандемии коронавируса стриминговый сервис для взрослых предоставил всем премиум-аккаунты.
Сделать ставку на то, что Pornhub продлит премиум-подписку для россиян, можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 46% вероятности. Поставить на то, что компания не станет продлевать бесплатный доступ, можно за 1.76 (54% вероятности).
Ранее сделать ставку на то, что Pornnhub продлит бесплатную подписку, можно было за 2.50 (39% вероятности). То есть вероятность существенно выросла.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 2 апреля 2020
-
16:00
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:25
-
15:00
-
14:29
-
14:00
-
13:34
-
13:00
-
11:00
-
09:40
- 31 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:52
-
12:00
-
10:40
-
10:00
- 30 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00