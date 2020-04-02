Когда закончится коронавирус. Прогноз украинского эпидемиолога на развитие пандемии

Врач-эпидемиолог Львовской областной больницы Наталья Иванченко дала прогноз на развитие эпидемии коронавируса.



«Вирус передаётся через поверхности, поэтому инфекция очень заразна. Эта вся история будет тянуться до тех пор, пока хотя бы 95-99% населения с вирусом не встретится. Он не остановится. Задача каждого сейчас — встретиться с вирусом и легко им переболеть. А для того, чтобы медицинская система была к этому готова, необходимо выиграть время», — заявила Иванченко.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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