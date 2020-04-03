«Юность» — «Шахтер»: прогноз Максима Лебедева на 5-й матч финала Экстралиги Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф Экстралиги «Юность» — «Шахтер» Солигорск.
Ставка: победа «Юности» минимум в 2 шайбы за 1.80.
«Юности» для полного счастья осталось выиграть один-единственный матч, причём игра пройдёт в Минске. То есть и так у «Шахтёра» шансов было не слишком, а теперь их и того меньше. Солигорцы ехали в столицу Беларуси с настроением осуждённого, которого в клетке везут на казнь. По-другому и быть не могло: они уже прыгнули выше головы во второй игре финальной серии, потом почти прыгнули в третьей, но силёнок уже не хватило. И в четвёртом матче они уже явно подсдулись и подсели. И весь четвёртый матч лично меня преследовало чувство, что «Юниор» отработал в режиме «лайт», затратив ровным счётом столько калорий, сколько было нужно для победы, и ни одной лишней.
Белорусскую Экстралигу часто сравнивают с нашей ВХЛ, но это нашим братьям беззастенчиво льстят. И «Юность», и «Шахтёр» неплохо смотрелись бы в первенстве РХЛ, то есть третьем по счёту эшелоне российского хоккея. Причём неплохо смотрелись бы только в этом сезоне, когда первенство по разным причинам покинули все его многолетние лидеры. Год назад «Юность» могла бы рассчитывать на бронзу первенства, да ещё с оговорками. Что же касается второго эшелона российского хоккея, то есть чемпионата ВХЛ, то там они уже пробовались в сезоне-2013/2014, но ничем особенным не запомнились.
А сейчас «Юность» просто обязана закрыть хоккейный сезон в Беларуси. Солигорск, конечно, на старте пятой игры рванётся, как привязанный к электрическому стулу преступник. Но фаворит обязан этот «последний выдох господина Пэже» спокойно купировать и спокойно довести игру до победы. Я бы даже сказал, не просто победы, а победы с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.
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