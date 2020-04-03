Коронавирус сегодня, статистика. Прогноз эксперта на пик эпидемии в России

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн дал прогноз на распространение эпидемии коронавируса в России.



«Когда наступит пик болезни, с уверенностью сказать сложно. Нужно учитывать соблюдение населением карантинных правил и особенности распространяемого вируса. Поэтому чётко утверждать, что пик будет на следующей неделе, я бы не стал. Но думаю, что к лету эпидемия точно прекратится. Возможно, это произойдёт в мае», — сказал Альштейн.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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