«Белшина» — «Городея»: прогноз Дмитрия Герчикова на встречу чемпионата Беларуси

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Белшина» — «Городея».



Ставка: меньше 3 мячей в матче и хотя бы одна не забьёт за 1.86.



«Суммарно команды за два минувших тура разродились одним мячом — и тот на счету ветерана белорусского футбола Леонида Ковеля. В остальном же как против скромного «Минска», так и против только формирующегося по медальным лекалам «Торпедо-БелАЗа» бобруйчане не блистали в наступательном плане. С одной стороны, Эдуарду Градобоеву банально не хватает людей, чтобы варьировать систему наступления. С другой стороны, «Белшине» банально не хватает качества, чтобы действовать первым номером. Поэтому каждый мяч даётся «выпускникам» первой лиги с огромным трудом.



Поражение «Городеи» от Солигорска усугубилось тем, что “сахарные” нанесли за матч всего три удара – из них лишь один в створ. Единственный вменяемый игрок атаки коллектива Олега Радушко, Архипов, не блещет голевой удалью и волей. Видимо, из-за того, что хочет поскорее перебраться в большой клуб и такой пассивностью пробует форсировать трансфер. Да и в целом “Городея” остаётся единственной командой чемпионата, которая пока не открыла счёт голам в нынешнем чемпионате. Банально не рассмотреть, где и откуда здесь взяться обилию голов», — сказал Герчиков.



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«Белшина» — «Городея». Прогноз: проверим коэффициент 2.38 в матче чемпионата Беларуси «Сахарники» — единственная команда в Беларуси, которая до сих пор не забила.