«Динамо» Мн — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Динамо» Мн — «Торпедо-БелАЗ».
Ставка: победа «Динамо» за 2.00.
«Торпедо» хорошо начало сезон, одержав две победы со счётом 1:0, но по составу команда уступает динамовцам. С этой точки зрения «Динамо» — фаворит, но команда проиграла два стартовых матча и находится явно не в лучшей форме. «Торпедо» — закрытая, неуступчивая команда, поэтому не ожидаю в этом матче много голов.
Во втором тайме против «Минска» подопечные Сергея Гуренко, оставшись вдесятером, смогли забить два мяча и были близки к тому, чтобы забить третий. Команда проявила характер. Поэтому считаю, что «Динамо» сможет набрать три очка в этом матче», — сказал Непомнящий.
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