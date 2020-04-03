«Белшина» — «Городея»: прогноз Сергея Кривохарченко на игру чемпионата Беларуси

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Белшина» — «Городея».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.24.



«Давайте вспомним, как соперники по грядущей встрече стартовали в текущем первенстве. Сразу скажу вам, что очень неудачно. “Белшина” сначала на своём поле проиграла команде “Минск” — 1:3. Оговорюсь, что результат был немного удивительным, но затем выяснилось, что столичный клуб является довольно цельным коллективом. Затем на выезде “Белшина” с минимальным счётом 0:1 уступила “Торпедо-БелАЗ”.



У “Городеи” дела ещё хуже. Во-первых, данный коллектив проиграл дважды подряд, как и соперник по грядущему матчу. Сначала было поражение от “Витебска” на чужом поле — 0:1. Затем случилась ещё одна осечка, но теперь уже на домашнем стадионе. В упорной борьбе “Городея” проиграла “Шахтёру” из Солигорска со счётом 0:2.



Как мы видим, обе команды ещё ни разу не набирали очки в этом чемпионате. Более того, на двоих они сподобились всего на один забитый гол. Конечно, логично поставить на низовой исход, но коэффициент на него не самый впечатляющий. В подобных случаях игра часто идёт до первой ошибки, которая вполне может случиться ближе к концу поединка, когда соперники начнут раскрываться. Исходя из этого, предлагаю поставить на то, что второй тайм получится результативнее первого с коэффициентом 2.24», — сказал Кривохарченко.



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