«Шахтёр» — «Неман»: прогноз и ставка Евгения Кузьмича на матч Высшей лиги Беларуси

Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Шахтёр» — «Неман».



Ставка: победа «Немана» с форой (+1.5) за 1.70.



«Если после первых игр «Шахтёра» казалось, что вот-вот всё наладится, то сейчас игра команды вызывает массу вопросов. В Суперкубке, двух кубковых матчах, первом туре чемпионата против «Торпедо» и втором туре против «Городеи» солигорчане и близко не показали того, чего ожидали от них в начале сезона. Больше всего болельщики боялись проблем в атакующей линии после ухода прошлогодних лидеров — Элиса Бакая и Юрия Ковалёва. И если в товарищеских матчах всё было хорошо, команда забивала много голов, то в официальных играх горняки в атаке выглядели неубедительно.



«Неман» — классическая белорусская команда, которая играет по принципу «сзади на ноль, а впереди как бог даст». 9 человек у линии своей штрафной и нападающий в центральном круге в расчёте на вынос от защитников — именно этого стоит ожидать от гостей в Солигорске.



Считаю, что хозяевам будет крайне сложно победить с разницей более чем в один мяч».



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«Шахтёр С» — «Неман». Прогноз: Вернидуб, Бодул и Гутор одолеют любимого клиента В четырёх последних очных встречах «кроты» добыли четыре победы с общим счётом 11:0.