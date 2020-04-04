БАТЭ — «Рух»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси в Борисове 4 апреля

Комментатор и ведущий Константин Генич дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 БАТЭ — «Рух».



Ставка: обе забьют за 2.12.



«Борисовский БАТЭ будет принимать дебютанта Высшей лиги «Рух» из Бреста. БАТЭ, к удивлению многих, просто чудовищно начал сезон, проиграв два матча на старте. Казалось, что после 1:3 от «Энергетика-БГУ» БАТЭ как-то реабилитируется в матче со «Славией». Но этого не случилось. Хотя начали борисовские футболисты неплохо, забили прекрасный мяч, но затем пропустили дважды и отыграться не смогли. Не лучшим образом выглядит голкипер Чичкан.



Поэтому у «Руха», как мне кажется, должны быть шансы в атаке. Команда смелая, молодая, с интересными футболистами впереди. Им, конечно, будет свойственна нестабильность в нынешнем сезоне, потому как многие хотят себя проявить, но получается не всё. Но учитывая, что БАТЭ не лучшим образом играет в обороне (я видел матч с «Энергетиком» и фрагменты игры со «Славией»), а Чичкан не выручает, можно рассчитывать на гол «Руха».



В пяти последних матчах из шести в чемпионате Беларуси с участием БАТЭ проходил вариант «обе забьют». Здесь за него дают 2.12. Верю в атаку «Руха». Ну и БАТЭ наконец-то проведёт первый домашний матч — у себя, в Борисове. Не знаю, придут ли болельщики, вход разрешён, но, скорее всего, они останутся дома, будут смотреть по телевизору. Но и без болельщиков БАТЭ наверняка забьёт, правда, и пропустит тоже, на мой взгляд.



Можно было бы рассмотреть ставку «БАТЭ выиграет и обе забьют». Но учитывая, как БАТЭ начал чемпионат, сомнения в этом есть».



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БАТЭ — «Рух». Прогноз: новичок Высшей лиги позволит сыграть коэффициенту 3.65 После второго тура БАТЭ имеет в своём активе пять пропущенных мячей при нуле очков.