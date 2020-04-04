«Шахтёр» Солигорск — «Неман»: котировки букмекеров, прогноз и ставки на матч 4 апреля

В матче третьего тура чемпионата Беларуси «Шахтёр» Солигорск примет «Неман» 4 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Немана» оценён букмекерами коэффициентом 10.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 4 апреля «Шахтёр» — «Неман» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57.

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