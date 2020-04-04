«Истиклол» — «Худжанд»: прогноз и ставка на матч за Суперкубок Таджикистана

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч за Суперкубок Таджикистана «Истиклол» — «Худжанд».



Ставка: «Истиклол» победит + тотал больше 2.5 мяча за 2.23.



«Львы» в Таджикистане — это примерно то же самое, что «ПСЖ» во Франции или «Бавария» в Германии. Достаточно сказать, что шесть предыдущих розыгрышей чемпионата страны закончились их триумфом. В прошлом году никакой борьбы не получилось и близко: «Истиклол» в 21 туре (тогда в турнире участвовало восемь клубов, играли в три круга) набрал 51 очко и привёз ставшему вторым «Худжанду» 15 баллов.



В составе «львов» есть несколько знакомых имён. Здесь выступает Виктор Свежов, игравший в московском «Динамо», «Крыльях Советов» и ряде клубов ФНЛ. Есть воспитанник «Рубина» Шахром Сулаймонов. Ну и костяк сборной Таджикистана, разумеется. Главным тренером работает Виталий Левченко, поигравший в нескольких российских клубах, а в предыдущие пару лет входивший в тренерский штаб «Крыльев Советов».



«Истиклол» и «Худжанд» — две наиболее результативные команды минувшего розыгрыша чемпионата страны: действующий чемпион забил 60 мячей (то есть почти по три штуки в среднем за игру), а серебряный призёр отличился 37 раз. Пять личных поединков из шести предыдущих также получились верховыми.



Словом, предпосылок для результативного футбола достаточно. В шести последних очных встречах из семи победил «Истиклол», так что не будем мудрить. Физическое состояние соперников остаётся загадкой, поскольку сезон только начинается. Однако преимущество фаворита по уровню состава неоспоримо. Мы бы выбирали между П1 с форой (–1) за 1.90, а также ставкой П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.23».

«Истиклол» — «Худжанд». Прогноз: Свежов и Левченко выиграют Суперкубок Таджикистана В шести из семи предыдущих очных встреч сильнее оказались «львы».