БАТЭ — «Рух»: прогноз букмекеров на матч чемпионата Беларуси, статистика и котировки
4 апреля БАТЭ примет «Рух» в третьем туре Высшей лиги Беларуси. Начало игры — в 17:30 мск.
Эксперты считают явным фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 10.75. Поставить на ничью предлагается с коэффициентом 6.25.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Рух» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04.
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БАТЭ — «Рух». Прогноз: новичок Высшей лиги позволит сыграть коэффициенту 3.65
После второго тура БАТЭ имеет в своём активе пять пропущенных мячей при нуле очков.
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