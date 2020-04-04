«Динамо-Брест» — «Славия-Мозырь»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси 4 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Славия-Мозырь».



Ставка: победа «Славии» с форой (+1.5) за 1.76.



«Динамо-Брест» — единственный представитель топ-4 минувшего сезона чемпионата Беларуси, сумевший в двух стартовых турах обойтись без поражения. Четыре очка из шести возможных — результат вполне приемлемый, хотя с учётом уровня соперников подопечные Сергея Ковальчука наверняка рассчитывали на большее.



В первом туре они не смогли обыграть новичка элитного дивизиона — «Смолевичи» (1:1). Пропустили первыми, быстро отыгрались, затем владели инициативой, но дожать гостей всё же не удалось. Вполне возможно, что сказались недавние поединки в четвертьфинале Кубка Беларуси, отнявшие много сил и эмоций.



Неделю спустя сине-белые с большим трудом одолели скромный «Слуцк» (1:0): гол Артёма Милевского в середине первого тайма оказался единственным. Главный тренер южан на пресс-конференции сетовал на качество поля. Впрочем, это не отменяет бледного футбола от действующего чемпиона. Ковальчук признался, что на данный момент команда находится не в оптимальных кондициях. Это подтверждается визуальными впечатлениями.



«Славия» — бодрая команда, она старается играть в атаку и не ждёт у моря погоды. Статистика очных встреч это подтверждает: в четырёх предыдущих поединках с брестским «Динамо» из пяти забивали оба клуба. Качество игры у южан на старте сезона довольно средненькое, так что мы бы тут отталкивались от аутсайдера.



Проверять ли Х2 за мощный коэффициент 3.34 — дело вкуса, всё же шансы хозяев явно выше. А вот П2 с форой (+1.5 мяча) за 1.76 и классические «обе забьют» за 2.32 смотрятся любопытно».



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«Динамо-Брест» — «Славия». Прогноз: Милевский и Кисляк намучаются с обидчиком БАТЭ В четырёх из пяти предыдущих очных встреч забивали обе команды.