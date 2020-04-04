«Динамо-Брест» — «Славия-Мозырь»: котировки букмекеров, статистика, прогноз и ставка

В матче третьего тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» 4 апреля примет «Славию». Начало встречи — в 19:30 мск.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Славии» оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.20.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси 4 апреля «Динамо-Брест» — «Славия-Мозырь» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.94.

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