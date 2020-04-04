Курс доллара на 4 апреля. Прогноз аналитика: рост рубля связан с действиями Трампа

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев дал прогноз на курс доллара к рублю.

«Рост российской валюты обусловлен подъёмом на рынке нефти, который накануне спровоцировал Трамп. Заявление о готовящихся мерах по сокращению добычи Россией и Саудовской Аравией и скоординированных мерах поддержки рынка в целом вдохновили покупателей, которые вернули Brent за пределы психологического рубежа 30 долларов. Сегодня в качестве сопротивления выступила отметка 32 доллара за баррель, тогда как в четверг цены превышали уровень 36 долларов. Если в ближайшее время на рынок будут поступать аналогичные сигналы, хотя бы на уровне спекуляций, этого будет достаточно, чтобы удерживать цены на плаву», — отметил Дадашев.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

На данный момент за 1 доллар дают 76,40 рубля.

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