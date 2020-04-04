«Депортиво» — «Лас Сабанас»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 5 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Депортиво Окоталь» — «Лас Сабанас».



Ставка: «Лас Сабанас» не проиграет за 2.13.



«Депортиво Окоталь» и «Лас Сабанас» — аутсайдеры Клаусуры чемпионата Никарагуа. После 13 туров команды делят последнее место, набрав лишь по девять очков.



До конца регулярного чемпионата осталось всего пять игр, а от зоны плей-офф соперников отделяет шесть пунктов. В теории при определённой доле везения заползти туда возможно, однако на деле эта задача из разряда маловероятных. На участие в четвертьфинале претендуют сразу пять клубов.



«Депортиво Окоталь» набрал только три очка в последних пяти поединках, проиграв при этом предыдущие четыре. Единственная победа пришлась на домашнюю игру с «Чинандегой», которая, к слову, не может выиграть на выезде уже пять игр кряду.



«Лас Сабанас» выглядит чуть лучше: пять игр — пять очков. Но стоит отметить, что он сумел отобрать очки даже у грозного «Дирьянхена» (1:1). А в последней игре с «Реал Мадрисом» вовсе одержал победу (2:1). Поэтому команда сейчас в неплохом расположении духа и способна удивить соперника. Классический Х2 за коэффициент 2.13 при таких раскладах выглядит вполне логично".

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