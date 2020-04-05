«Энергетик-БГУ» — «Минск»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий Константин Генич дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Энергетик-БГУ» — «Минск».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.96.



«Смелые белорусы продолжают играть в футбол. Да, болельщики манифестами показывают, что на футбол ходить не собираются, тем не менее высшими чиновниками и федерацией футбола принято решение продолжить чемпионат.



В третьем туре встречаются лидеры – «Энергетик-БГУ» принимает «Минск», небольшое минское дерби. Обе команды здорово начали сезон. «Минск» возглавляет турнирную таблицу, в двух матчах подряд забил по три мяча. Сначала была волевая победа в матче с «Белшиной» (3:1), потом три мяча забили минскому «Динамо», причем за один тайм, и одержали победу — 3:2.



«Энергетик» в первом матче тоже забил три мяча, Яхшибаев был прекрасен. Во втором туре одержали победу (1:0) в матче с брестским «Рухом». Назвал бы ту победу тренерской – аккуратно сыграли в обороне, забили свой момент и выиграли.



Обе команды молодые и дерзкие, напрашивается вариант, что должны быть забитые мячи в этом матче. Предположу, что матч будет верховым. Как основной прогноз взял бы тотал больше 2,5. Раз уж идет у обеих команд, почему бы этим не пользоваться. Рассмотрел бы и вариант обе забьют и тотал больше 2,5. Здесь коэффициент повыше».



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