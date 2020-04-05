«Энергетик-БГУ» — «Минск»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Энергетик-БГУ» — «Минск».



Ставка: победа «Минска» с нулевой форой за 1.85.



«Минск» понравился в первых двух турах чемпионата. Команда хорошо перекрывает все свободные зоны, активно убегает в контратаки. Видно, что футболисты полностью выполняют игровые установки тренерского штаба. Потому минчане и выдали такой удачный старт и пока возглавляют турнирную таблицу.



У «Энергетика-БГУ» тоже две победы в стартовых встречах первенства Беларуси. На мой взгляд, команда выглядела не так уверенно, как предстоящий соперник. Считаю «Минск» небольшим фаворитом матча. Думаю, он сможет как минимум не проиграть».



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