«Энергетик» — «Минск»: прогноз Дмитрия Герчикова на матч 3-го тура чемпионата Беларуси

Известный журналист Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Энергетик-БГУ» — «Минск».



Ставка: ИТБ 1 мяча «Энергетика» за 1.67.



«После фантастической домашней встречи с БАТЭ на выезде в Бресте «студенты» выглядели очень бледно и лишь благодаря стандарту вырвали минимальную победу у «Руха». Однако для минчан актуально оправдание: в город над Бугом они приехали в день матча и на автобусе, что отразилось на состоянии ребят. Сейчас они будут куда более свежими и резвыми. Плюс выступят на привычном синтетическом покрытии, неудобном другим.



Две победы кряду вознесли «горожан» на вершину таблицы — в обоих матчах коллектив Андрея Разина забивал по три мяча, при этом непременно пропуская. Сейчас столице ехать в гости к коллективу, от которого в минувшем сезоне они суммарно пропустили 9 (!) мячей. Да еще и спорить в матче, где будет определяться единоличный лидер первенства.



Кто порисковее, могут ставить на «тотал больше» и рассчитывать на повторение счета матчей прошлого сезона (3:3, 1:6). Мы же поставим на скромный тотал «студентов» исходя из неумения «Минска» сушить матчи и целенаправленную подготовку «студентов» к бою в родных стенах. Прямым конкурентам парни Анатолия Юревича всегда устраивают взбучку».



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